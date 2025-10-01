Inter Cremonese | come arrivano le due squadre a San Siro dopo queste prime sei partite di campionato! Le ultime

Inter Cremonese, tutti gli aggiornamenti sul match contro i grigiorossi e la condizione delle due squadre in vista della gara. Archiviata la vittoria sullo Slavia Praga in Champions League, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano la Cremonese nella sesta giornata di Serie A, un match che vede le due squadre appaiate a quota 9 punti dopo le prime cinque giornate. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 18, presso lo stadio San Siro. Dove vedere Inter-Cremonese. La sfida tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com

