Inter Cremonese | come arrivano le due squadre a San Siro dopo queste prime sei partite di campionato! Le ultime
Inter Cremonese, tutti gli aggiornamenti sul match contro i grigiorossi e la condizione delle due squadre in vista della gara. Archiviata la vittoria sullo Slavia Praga in Champions League, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano la Cremonese nella sesta giornata di Serie A, un match che vede le due squadre appaiate a quota 9 punti dopo le prime cinque giornate. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 18, presso lo stadio San Siro. Dove vedere Inter-Cremonese. La sfida tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
L'INTER VA, ora la CREMONESE. L'infortunio di THURAM e il retroscena di MERCATO su KONE': le ULTIME PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=U8ckQ5Ej_m8… - X Vai su X
I grigiorossi sono al lavoro per preparare la sfida di Milano contro l’Inter ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #IntCre #InterCremonese - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Cremonese, chi al posto di Thuram: pochi dubbi sulla scelta di Chivu - L'infortunio di Marcus Thuram costringe Cristian Chivu a trovare una soluzione in vista di Inter- spaziointer.it scrive
Probabili formazioni Inter-Cremonese: Esposito dal 1', occhio alla sorpresa Vardy - Nella giornata di sabato 4 ottobre, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... Lo riporta fantamaster.it