Inter Chivu incrocia le dita per Thuram e svela sul ‘giallo’ Frattesi | C’era un problema
Le dichiarazioni nel post gara dell’allenatore rumeno, dopo la convincente vittoria in Chamoions League contro lo Slavia Praga L’ Inter concede il bis in Champions League, rispettando i pronostici della vigilia contro il modesto e mai pericoloso Slavia Praga. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Nerazzurri sul velluto, trascinati dalle invenzioni di Thuram e dalle reti del solito Lautaro Martinez. Cristian Chivu incassa la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa: “Le partite di Champions non sono mai semplici, sono contento anche di non aver subito gol. La squadra ha dimostrato grande attenzione ed era uno degli aspetti che più mi interessava”, esordisce il tecnico interista in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Chivu: "Atteggiamento e applicazione, partita importante” #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - X Vai su X
?Dimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - facebook.com Vai su Facebook
Thuram fa la differenza, ma poi si fa male: tremano l’Inter e Chivu - Marcus Thuram è incontenibile, ma fa preoccupare l’ Inter e Chivu nel secondo tempo del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Riporta calciomercato.it
Segnali di vera Inter: 2-0 al Cagliari. Gioia Pio Esposito, Chivu: "Sorprende anche me" - L'Inter infila la terza vittoria consecutiva fra campionato e Champions: vittoria per 2- Riporta tuttomercatoweb.com