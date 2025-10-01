Le dichiarazioni nel post gara dell’allenatore rumeno, dopo la convincente vittoria in Chamoions League contro lo Slavia Praga L’ Inter concede il bis in Champions League, rispettando i pronostici della vigilia contro il modesto e mai pericoloso Slavia Praga. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Nerazzurri sul velluto, trascinati dalle invenzioni di Thuram e dalle reti del solito Lautaro Martinez. Cristian Chivu incassa la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa: “Le partite di Champions non sono mai semplici, sono contento anche di non aver subito gol. La squadra ha dimostrato grande attenzione ed era uno degli aspetti che più mi interessava”, esordisce il tecnico interista in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu incrocia le dita per Thuram e svela sul ‘giallo’ Frattesi: “C’era un problema”