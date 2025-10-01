Inter Chivu in ansia per l’insostituibile Thuram | cosa filtra sull’infortunio | VIDEO CMIT

Tegola Thuram, trascinatore dell’Inter in questo avvio di stagione: Chivu incrocia le dita sulle condizioni del figlio d’arte Decisivo e indispensabile per l’ Inter, anche senza andare a segno. Marcus Thuram, pur senza timbrare il cartellino dei marcatori, ha marcato la differenza nella sfida di ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Doppio passo e assist vincente per Dumfries, oltre al tacco magico che ha aperto la strada alla doppietta personale di capitan Lautaro. Altra prova a tutto tondo e da leccarsi i baffi per il figlio d’arte, l’uomo in più in questo avvio di stagione per la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu in ansia per l’insostituibile Thuram: cosa filtra sull’infortunio | VIDEO CM.IT