Inter Chivu in ansia per l’insostituibile Thuram | cosa filtra sull’infortunio | VIDEO CMIT
Tegola Thuram, trascinatore dell’Inter in questo avvio di stagione: Chivu incrocia le dita sulle condizioni del figlio d’arte Decisivo e indispensabile per l’ Inter, anche senza andare a segno. Marcus Thuram, pur senza timbrare il cartellino dei marcatori, ha marcato la differenza nella sfida di ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Doppio passo e assist vincente per Dumfries, oltre al tacco magico che ha aperto la strada alla doppietta personale di capitan Lautaro. Altra prova a tutto tondo e da leccarsi i baffi per il figlio d’arte, l’uomo in più in questo avvio di stagione per la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
? #Inter - #Chivu in conferenza: "#Thuram mi ha detto di aver sentito un crampo al muscolo. #Frattesi? Non ha giocato perché non stava bene" #InterSlavia ? @GiokerMusso - X Vai su X
Seconda vittoria consecutiva in Champions League per l'Inter di Cristian Chivu: dopo l'Ajax ad Amsterdam, battuto anche lo Slavia Praga a San Siro. Per i nerazzurri segnano Lautaro Martinez (autore di una doppietta) e Dumfries: finisce 3-0 al Meazza, - facebook.com Vai su Facebook
Chivu, ansia Thuram: “Faremo degli accertamenti, spero nulla di grave” - Il tecnico dell'Inter ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga ... Come scrive tuttosport.com
Inter, Chivu conquista i tifosi col turnover: web in ansia per Thuram, lui fa chiarezza sull'infortunio - La scelta di Chivu di cambiare 7/11 dell'Inter che aveva giocato a Cagliari conquista i tifosi. Segnala sport.virgilio.it