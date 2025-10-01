Inter ancora Scaroni su San Siro | Nessuna volontà di speculare

Ilprimatonazionale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a commentare sul Corriere della Sera la cessione delle aree di San Siro e dintorni al suo club e all’Inter. TRATTATIVA COMPLESSA – “ Da milanese d’adozione ho sempre creduto nella città del fare, non in quella che abbassa le braccia.  È stata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter ancora scaroni su san siro nessuna volont224 di speculare

© Ilprimatonazionale.it - Inter, ancora Scaroni su San Siro: “Nessuna volontà di speculare”

In questa notizia si parla di: inter - scaroni

San Siro Inter, Corbani (Comitato Sì Meazza) attacca: «Operazione fasulla, Sala e Scaroni devono spiegare»

Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, Scaroni sbotta: ecco cosa ha detto il Presidente

Scaroni a SportMediast: «Milano merita uno stadio: per l’Inter, per il Milan, per le competizioni e per le Nazionali»

inter scaroni san siroScaroni fiducioso: “La vendita di San Siro a Milan e Inter sarà approvata, altrimenti sarebbe una sconfitta per tutti” - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si è detto convinto che la votazione di domani porterà all’approvazione della vendita dei terreni intorno a San Siro ... Si legge su stadiosport.it

inter scaroni san siroE San Donato? Scaroni: "Spesi 40 milioni, manteniamo l'idea di portare attività sportive" - Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Scaroni San Siro