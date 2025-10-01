Intelligenza artificiale Nuove sfide in azienda Il libro del prof Bellavista

Nel panorama in continua evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e della sua applicazione nel mondo aziendale, da Siena arriva un nuovo strumento pensato per orientare imprese, manager e consulenti nel complesso universo della compliance tecnologica. Si tratta di "AI Compliance e Certificazione – La norma ISO 42001:2023 e i vantaggi della certificazione dell’AI compliance", edito da FrancoAngeli, l’ultima opera di Massimiliano Bellavista, docente dell’Università di Siena. Il volume, primo nel suo genere in Italia, offre una guida completa alla progettazione, implementazione e audit dei sistemi di Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intelligenza artificiale. Nuove sfide in azienda. Il libro del prof Bellavista

