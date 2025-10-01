Intelligenza artificiale e dati connessi al futuro a Bagheria il festival della cittadinanza digitale

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corretto utilizzo dei dati, la loro diffusione, l’uso consapevole delle tecnologie e le sfide legate all’intelligenza artificiale, senza dimenticare il tema della trasparenza nella pubblica amministrazione. Sono questi i temi al centro del “Festival della cittadinanza digitale – AI e dati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli 

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv

intelligenza artificiale dati connessiCybersecurity: le aziende usano AI e Machine Learning per difendersi - Secondo uno studio condotto da PwC, le aziende colmano il divario di competenze in cybersecurity con l’AI, ma restano comunque vulnerabili ... Lo riporta bitmat.it

intelligenza artificiale dati connessiCybersecurity, le telco sotto attacco. Per superare il gap si punta sull’AI - Secondo l’indagine condotta da PwC oltre un quarto delle imprese ha subito una violazione dati superiore a un milione di dollari. corrierecomunicazioni.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Dati Connessi