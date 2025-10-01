Intelligenza artificiale e dati connessi al futuro a Bagheria il festival della cittadinanza digitale
Il corretto utilizzo dei dati, la loro diffusione, l’uso consapevole delle tecnologie e le sfide legate all’intelligenza artificiale, senza dimenticare il tema della trasparenza nella pubblica amministrazione. Sono questi i temi al centro del “Festival della cittadinanza digitale – AI e dati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
Anche OpenAI sta preparando un social che punta tutto sui contenuti video creati con l'intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale e giustizia, il nodo della valutazione dell’impatto https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/intelligenza-artificiale-e-giustizia-nodo-valutazione-dell-impatto-AHrGdvuC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter# - X Vai su X
Cybersecurity: le aziende usano AI e Machine Learning per difendersi - Secondo uno studio condotto da PwC, le aziende colmano il divario di competenze in cybersecurity con l’AI, ma restano comunque vulnerabili ... Lo riporta bitmat.it
Cybersecurity, le telco sotto attacco. Per superare il gap si punta sull’AI - Secondo l’indagine condotta da PwC oltre un quarto delle imprese ha subito una violazione dati superiore a un milione di dollari. corrierecomunicazioni.it scrive