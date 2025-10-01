Insieme a pantaloni sartoriali jeans gonne a pieghe e abiti da cerimonia I mocassini si confermano le It Shoes più versatili della stagione fredda
È di nuovo quel momento dell’anno. Mentre i sandali e le infradito si godono il letargo stilistico nel guardaroba, è ancora presto per sfoderare stivali e stivaletti. Come di consueto, allora, non resta che rispondere a una domanda solo all’apparenza complicata: come indossare i mocassini donna. Camicia a quadri: 5 outfit di tendenza per l’Autunno-Inverno X Mai come nelle ultime stagioni, infatti, i classici e intramontabili loafers si sono affermati come le vere It Shoes dell’autunno. Il merito è di un’eleganza essenziale e senza fronzoli, forte di una versatilità senza eguali e di una femminilità ricercata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
