InsideAsia – L’ennesima svolta politica del Giappone

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati parla dell’ennesima svolta politica che attende il Giappone. Il 4 ottobre è previsto un voto interno al Partito Liberal Democratico (Ldp) per eleggere il nuovo leader del partito, che di fatto è molto probabile diventi anche primo ministro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

