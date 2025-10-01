Insetto killer del castagno azzera i raccolti sul Gargano
L’insetto killer del castagno, il cinipide galligeno, azzera i raccolti nel Gargano, dove gli alberi secolari stanno seccando, mentre le piante più giovani stentano a dare frutti, con una manciata di chili raccolti e un lento declino che pare inarrestabile. E’ quanto emerge dal monitoraggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Castagne in Puglia: insetto killer azzera la produzione (-90%) - Produzione di castagne in Puglia in calo del 90% a causa del cinipide del castagno. Si legge su pugliapress.org