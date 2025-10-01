Inseguimento notturno a Frosinone | ragazza scappa dalla Polizia senza patente e rifiuta l' alcol test

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensava di farla franca scappando dal posto di blocco ma invece ha finito per mettersi nei guai. Questa notte, i poliziotti di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà una ragazza resasi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico.In. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inseguimento - notturno

Inseguimento notturno a Frosinone: ragazza scappa dalla Polizia senza patente e rifiuta l'alcol test

inseguimento notturno frosinone ragazzaFrosinone, fugge all’alt della Polizia e rifiuta l’alcol test: denunciata una ragazza. Non aveva nemmeno la patente - Nella notte, una giovane residente a Frosinone è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inseguimento Notturno Frosinone Ragazza