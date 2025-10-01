Inondazioni a Ibiza per la tempesta Gabrielle piogge torrenziali
Ibiza (Spagna) - 1 ott. (askanews) - A un anno dalle inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia, la Spagna è di nuovo in allarme per le piogge torrenziali che hanno colpito le isole turistiche di Ibiza e Formentera, alle Baleari. Chiuse scuole e spiagge, i servizi d'emergenza di entrambe le isole hanno inviato un allarme sui telefoni degli abitanti, chiedendo di evitare gli spostamenti e le attività all'aperto e di tenersi lontani dai corsi d'acqua o dagli scantinati. Secondo l'Aemet, l'agenzia meteorologica nazionale, su Ibiza sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore a a causa del movimento "molto lento" della tempesta Gabrielle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inondazioni - ibiza
