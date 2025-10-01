Injustice 2 in offerta a 90% per il salone dei combattenti xbox

Nel contesto delle promozioni attualmente in corso su Xbox, una vasta gamma di titoli nel genere dei combattimenti è scontata grazie alla campagna denominata Fighter Sale. Tra le offerte più allettanti si distingue il gioco di supereroi Injustice 2, che beneficia di uno sconto del 90%, consentendo ai giocatori di immergersi in battaglie tra iconici personaggi dell'universo DC. injustice 2 con uno sconto del 90% per la fighter sale xbox. acquista il gioco base a prezzo quasi nullo. Per i possessori di console Xbox, il prezzo di Injustice 2 è stato ridotto a soli $3.99, rispetto al costo originale di $39.

In questa notizia si parla di: injustice - offerta

