Inizia l' abbordaggio di Israele sulle barche della Flotilla primi equipaggi fermati – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navid ella missione Flotilla, che in contemporanea trasmettono la diretta della navigazione. Sono iniziate le prime manovre di abbordaggio dei soldati israeliani. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizia - abbordaggio

inizia abbordaggio israele barcheInizia l'abbordaggio di Israele sulle barche della Flotilla, primi equipaggi fermati - (Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navid ella missione Flotilla, che in contemporanea trasmettono la diretta della navigazione. Si legge su la7.it

inizia abbordaggio israele barcheAbbordaggio Flotilla Israele - L'operazione, il fermo delle barche, un sequestro enorme che si protrae per ore. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Inizia Abbordaggio Israele Barche