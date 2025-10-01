Inizia l' abbordaggio di Israele sulle barche della Flotilla primi equipaggi fermati – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navid ella missione Flotilla, che in contemporanea trasmettono la diretta della navigazione. Sono iniziate le prime manovre di abbordaggio dei soldati israeliani. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
“L’abbordaggio è iniziato” dalla nave ammiraglia Alma i cui membri sono stati fermati dalla forze israeliane, con gli attivisti che si sono seduti per terra indossando il giubbino di salvataggio. La Flotilla è entrata nella zona a rischio, a 75 miglia nautiche da Gaza - X Vai su X
Sta succedendo. Inizia l’abbordaggio. Quei puntini che vedete a sinistra sono la Global Sumud Flottilla, a destra nel radar c’è un blocco di natanti, imbarcazioni di Israele che impediranno alla flotta di procedere con gli aiuti verso Gaza. In molte città italiane g - facebook.com Vai su Facebook
