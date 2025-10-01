Inizia la partita per il Comune di Fermo E l’assist di Calcinaro sarà per Scarfini
Il voto regionale era di fatto anche un test per la città di Fermo che si prepara a vivere una nuova campagna elettorale. Si vota a primavera per il rinnovo dell’amministrazione comunale, il sindaco Paolo Calcinaro, il più votato per la Regione, non sarebbe comunque stato della partita visto che è già al secondo mandato. Incompatibile comunque tenere il doppio ruolo, entro 60 giorni dovrà lasciare l’ufficio in comune e impegnarsi a tempo pieno ad Ancona. Due mesi nei quali il primo cittadino avrà modo di sistemare alcune delle partite più importanti, tra cui il bilancio da approvare entro Natale, per poi lasciare la normale amministrazione quotidiana al vice sindaco Mauro Torresi, già abituato a lavorare, spesso dietro le quinte e senza tanti clamori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
