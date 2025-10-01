Ingresso di aria fredda | estesa l' allerta meteo per vento in Toscana

Pisatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il codice giallo per il vento forte causato dall’arrivo di un nucleo di aria fredda da est, associato a condizioni di moderata instabilità, è stato esteso fino alle ore 20 di domani, giovedì 2 ottobre.La Sala operativa ha anche aggiornato la mappa delle aree interessate dal fenomeno: a Valdarno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ingresso - aria

Questa valle misteriosa vicino Bergamo emette aria fredda dal sottosuolo: ecco perché! - Ci sono luoghi che sembrano usciti da un libro di fiabe, angoli nascosti in cui la natura si diverte a sovvertire le regole, creando scenari inaspettati. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ingresso Aria Fredda Estesa