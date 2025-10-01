Ingoia cocaina a Genova e dice di avere 15 anni polizia aspetta l' espulsione della droga e scopre la vera età

Un giovane senegalese è stato arrestato dalla Polizia a Genova per spaccio e resistenza dopo aver tentato di ingerire la droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ingoia cocaina a Genova e dice di avere 15 anni, polizia aspetta l'espulsione della droga e scopre la vera età

Un 39enne di origine marocchina noto come "El Hamadi", è stato trovato morto sulle rive del fiume Brembo, nel territorio di Treviolo, in provincia di Bergamo. L'uomo avrebbe ingerito della cocaina nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco della polizia local

Ingoia cocaina a Genova e dice di avere 15 anni, polizia aspetta l'espulsione della droga e scopre la vera età - Un giovane senegalese è stato arrestato dalla Polizia a Genova per spaccio e resistenza dopo aver tentato di ingerire la droga. Lo riporta virgilio.it

Fermato dalla polizia locale per un controllo, ingerisce ovuli di cocaina e muore sulla riva del fiume Brembo - Bergamo, 9 settembre 2025 – Una tragedia dai contorni chiari per quanto incredibili si è consumata questa sera, martedì 9 settembre, a Treviolo. Segnala ilgiorno.it