Ingerenze cinesi e russe Così gli assistenti parlamentari diventano bersagli ideali
Il lavoro quotidiano del Parlamento europeo non sarebbe possibile senza gli Accredited Parliamentary Assistants (Apa), figure contrattualizzate dall’istituzione ma reclutate direttamente dagli eurodeputati. Sono circa duemila a legislatura e svolgono compiti che spaziano dal supporto tecnico all’assistenza politica, fino alla gestione dei rapporti esterni. Nonostante il loro ruolo centrale, gli Apa operano in gran parte al di fuori dell’attenzione pubblica e con un quadro regolatorio lacunoso. Redigono dossier, selezionano incontri, filtrano agende e rappresentano oggi più che mai anche un punto di vulnerabilità strategica dell’Unione, soprattutto davanti alle pressioni di Pechino e Mosca A dirlo non è un romanzo di spionaggio, ma un policy paper dell’Association for International Affairs di Praga e del China observer in Central and Eastern Europe. 🔗 Leggi su Formiche.net
