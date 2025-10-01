Infortunio Thuram | staff bianconero già al lavoro l’obiettivo è riconsegnarlo a Tudor per quella partita Il punto sul francese

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Thuram, il francese non ce la fa per la Champions: il fastidio al polpaccio lo costringe al forfait, lo staff lavora per averlo domenica. La brutta notizia della vigilia è stata confermata: la  Juventus  dovrà affrontare il  Villarreal  senza il suo motore.  Khéphren Thuram  non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro l’ Atalanta  e non prenderà parte alla cruciale sfida di Champions League. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dello staff medico e tecnico è ora diventato uno solo: recuperarlo per il big match di domenica contro il  Milan. Infortunio Thuram: il piano per il recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio thuram staff bianconero gi224 al lavoro l8217obiettivo 232 riconsegnarlo a tudor per quella partita il punto sul francese

© Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: staff bianconero già al lavoro, l’obiettivo è riconsegnarlo a Tudor per quella partita. Il punto sul francese

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

infortunio thuram staff bianconeroInfortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal - Infortunio Thuram, il fastidio al polpaccio riscontrato dal francese non spaventa lo staff della Juve, ma la giornata di oggi sarà cruciale Rientra l’allarme per Khéphren Thuram alla Juventus. juventusnews24.com scrive

infortunio thuram staff bianconeroInfortunio Thuram e Bremer, ansia Juve: spunta un problema - La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per sognare anche in Europa: spunta un problema sugli infortuni. Scrive calciomercato24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Staff Bianconero