Infortunio Thuram | staff bianconero già al lavoro l’obiettivo è riconsegnarlo a Tudor per quella partita Il punto sul francese

Infortunio Thuram, il francese non ce la fa per la Champions: il fastidio al polpaccio lo costringe al forfait, lo staff lavora per averlo domenica. La brutta notizia della vigilia è stata confermata: la Juventus dovrà affrontare il Villarreal senza il suo motore. Khéphren Thuram non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro l' Atalanta e non prenderà parte alla cruciale sfida di Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dello staff medico e tecnico è ora diventato uno solo: recuperarlo per il big match di domenica contro il Milan. Infortunio Thuram: il piano per il recupero.

