Infortunio Thuram | staff bianconero già al lavoro l’obiettivo è riconsegnarlo a Tudor per quella partita Il punto sul francese
Infortunio Thuram, il francese non ce la fa per la Champions: il fastidio al polpaccio lo costringe al forfait, lo staff lavora per averlo domenica. La brutta notizia della vigilia è stata confermata: la Juventus dovrà affrontare il Villarreal senza il suo motore. Khéphren Thuram non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro l’ Atalanta e non prenderà parte alla cruciale sfida di Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dello staff medico e tecnico è ora diventato uno solo: recuperarlo per il big match di domenica contro il Milan. Infortunio Thuram: il piano per il recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Chivu: "Orgoglioso, trattata come partita seria. Infortunio Thuram? Spero che..." - X Vai su X
? Le parole di Marcus #Thuram dopo la vittoria dell'#Inter in #UCL. "In Champions è sempre dura, dovevamo essere seri e non prendere gol". Sull'infortunio rassicura i tifosi: "Penso sia una piccola cosa, nulla di grave". LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INT - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal - Infortunio Thuram, il fastidio al polpaccio riscontrato dal francese non spaventa lo staff della Juve, ma la giornata di oggi sarà cruciale Rientra l’allarme per Khéphren Thuram alla Juventus. juventusnews24.com scrive
Infortunio Thuram e Bremer, ansia Juve: spunta un problema - La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per sognare anche in Europa: spunta un problema sugli infortuni. Scrive calciomercato24.com