Infortunio Thuram problemi verso la Cremonese | cosa filtra sulle condizioni del francese
Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. La vittoria di ieri dell’ Inter è stata certamente un’ottima notizia, ma un aspetto ha oscurato il trionfo: l’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di ottime prestazioni nelle ultime settimane, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema fisico. Oggi si attende con ansia l’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio e quanto tempo dovrà rimanere fuori. La sua assenza potrebbe essere un duro colpo per l’Inter, soprattutto considerando l’importanza che Thuram ha assunto nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Marcus #Thuram trascina l'#Inter, ma #Chivu è in ansia per l'infortunio alla coscia: gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno i tempi di recupero del francese ? @GiokerMusso - X Vai su X
? Le parole di Marcus #Thuram dopo la vittoria dell'#Inter in #UCL. "In Champions è sempre dura, dovevamo essere seri e non prendere gol". Sull'infortunio rassicura i tifosi: "Penso sia una piccola cosa, nulla di grave". LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INT - facebook.com Vai su Facebook
Come sta Thuram? Lui rassicura: “Solo crampi”. Ma l’Inter non si fida: gli esami in programma - Slavia Praga che l’ha costretto a uscire al 67esimo per lasciare spazio a Bonny. ilfattoquotidiano.it scrive
Infortunio Thuram, oggi esami per l'attaccante dell'Inter: le news - La convincente vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga è stata in parte macchiata dall’uscita anticipata di Marcus Thuram, sostituito al 67’ per un fastidio alla coscia sinistra. Da sport.sky.it