Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. La vittoria di ieri dell’ Inter è stata certamente un’ottima notizia, ma un aspetto ha oscurato il trionfo: l’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di ottime prestazioni nelle ultime settimane, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema fisico. Oggi si attende con ansia l’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio e quanto tempo dovrà rimanere fuori. La sua assenza potrebbe essere un duro colpo per l’Inter, soprattutto considerando l’importanza che Thuram ha assunto nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, problemi verso la Cremonese: cosa filtra sulle condizioni del francese