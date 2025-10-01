Infortunio Thuram ecco l’esito degli esami dopo lo stop in Inter Slavia Praga | il comunicato – FOTO

Infortunio Thuram: la situazione del francese è peggiore del previsto! Le ultime sull’attaccante nerazzurro e sulle sue condizioni. Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per verificare le condizioni fisiche dopo la partita contro lo Slavia Praga. Il francese, protagonista della vittoria dell’ Inter per 3-0, ha accusato un problema muscolare che ha portato alla sua sostituzione durante la sfida europea. Le condizioni di Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale. Le condizioni di Marcus Thuram — Inter?? (@Inter) October 1, 2025 Gli esami a cui si è sottoposto Thuram hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

