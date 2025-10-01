Infortunio Thuram ecco l’esito degli esami dopo lo stop in Inter Slavia Praga | il comunicato – FOTO
Infortunio Thuram: la situazione del francese è peggiore del previsto! Le ultime sull’attaccante nerazzurro e sulle sue condizioni. Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per verificare le condizioni fisiche dopo la partita contro lo Slavia Praga. Il francese, protagonista della vittoria dell’ Inter per 3-0, ha accusato un problema muscolare che ha portato alla sua sostituzione durante la sfida europea. Le condizioni di Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale. Le condizioni di Marcus Thuram — Inter?? (@Inter) October 1, 2025 Gli esami a cui si è sottoposto Thuram hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Marcus #Thuram trascina l'#Inter, ma #Chivu è in ansia per l'infortunio alla coscia: gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno i tempi di recupero del francese ? @GiokerMusso - X Vai su X
? Le parole di Marcus #Thuram dopo la vittoria dell'#Inter in #UCL. "In Champions è sempre dura, dovevamo essere seri e non prendere gol". Sull'infortunio rassicura i tifosi: "Penso sia una piccola cosa, nulla di grave". LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INT - facebook.com Vai su Facebook
Thuram infortunato, l'esito degli esami: risentimento muscolare, salta la Cremonese. Come sta e quando torna - Brutte notizie per l'Inter di Chivu, a poche ore dalla vittoria per 3- msn.com scrive
Infortunio Thuram, risentimento per l'attaccante dell'Inter: salta Cremonese e Nazionale - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus Thuram dopo il problema accusato in Champions contro lo Slavia Praga e che lo ha costretto a lasciatre il campo al 67'. Scrive sport.sky.it