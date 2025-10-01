Infortunio Thuram arrivano aggiornamenti importanti | il punto dopo la sostituzione contro lo Slavia Praga

Infortunio Thuram: arrivano novità importanti in vista della sfida contro la Cremonese. Il francese è a rischio. Marcus Thuram, attaccante francese dell’ Inter, è stato protagonista di una serata emozionante durante la vittoria dei nerazzurri contro lo Slavia Praga in Champions League. Tuttavia, la sua prestazione è stata macchiata da un fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo a seguito di un’azione che aveva messo in mostra tutta la sua classe. Thuram ha infatti servito un delizioso tacco a Alessandro Bastoni, propiziando il terzo gol della partita per i meneghini. Purtroppo, poco dopo, il francese ha avvertito un dolore alla coscia sinistra, che lo ha costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, arrivano aggiornamenti importanti: il punto dopo la sostituzione contro lo Slavia Praga

Marcus #Thuram trascina l'#Inter, ma #Chivu è in ansia per l'infortunio alla coscia: gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno i tempi di recupero del francese ? @GiokerMusso - X Vai su X

? Le parole di Marcus #Thuram dopo la vittoria dell'#Inter in #UCL. "In Champions è sempre dura, dovevamo essere seri e non prendere gol". Sull'infortunio rassicura i tifosi: "Penso sia una piccola cosa, nulla di grave". LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INT - facebook.com Vai su Facebook

