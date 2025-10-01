Infortunio Thuram arriva il comunicato ufficiale da parte dell’Inter Le condizioni

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale, Inter in attesa degli sviluppi L’infortunio di Marcus Thuram tiene in apprensione l’ambiente nerazzurro. Dopo la brillante prestazione in Inter-Slavia Praga di Europa League, vinta 3-0, l’attaccante francese ha riportato un problema fisico che ha reso necessaria la sua sostituzione nel secondo tempo. Oggi pomeriggio il giocatore si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio thuram arriva il comunicato ufficiale da parte dell8217inter le condizioni

© Calcionews24.com - Infortunio Thuram, arriva il comunicato ufficiale da parte dell’Inter. Le condizioni

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

infortunio thuram arriva comunicatoInfortunio Thuram, arriva il comunicato ufficiale da parte dell’Inter. Le condizioni - Infortunio Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale, Inter in attesa degli sviluppi L’infortunio di Marcus Thuram tiene in apprensione l’ambiente nerazzurro. Secondo calcionews24.com

infortunio thuram arriva comunicatoThuram ko: infortunio, l'Inter lo perde. Il comunicato e quante gare salta - I nerazzurri dorvanno fare a meno di Marcus Thuram, infortunatosi nel corso della sfida interna contro lo Slavia Praga valida per la seconda giornata di Champions League, ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Arriva Comunicato