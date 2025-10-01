Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona | elisoccorso per un 63enne
Momenti di apprensione questa mattina a Castelluccio di Capolona, dove un uomo di 63 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’allarme al 118 è scattato intorno alle 10.20. Sul posto sono arrivati l’ambulanza infermierizzata di Subbiano e l’elisoccorso Pegaso 1. Attivato anche il PISLL per le verifiche di competenza. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso delle Scotte di Siena. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: infortunio - lavoro
Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave
Infortunio sul lavoro alla CMM di Montirone: grave operaio
Infortunio sul lavoro in un cantiere: operaio ferito a Lanciano
San Vittore del Lazio – Infortunio sul lavoro presso lo stabilimento Acea Ambiente Nella mattinata di oggi, 30 settembre 2025, intorno alle ore 11.00, si è verificato un grave incidente sul lavoro in località Porchiano, nel territorio di San Vittore del Lazio (FR). Un - facebook.com Vai su Facebook
#Infortunio sul lavoro senza dispositivo di sicurezza: paga il datore che non vigila - https://laleggepertutti.it/745896_infortunio-sul-lavoro-senza-dispositivo-di-sicurezza-paga-il-datore-che-non-vigila… - #DispositiviDiSicurezza #Lavoratore - X Vai su X
Infortuni sul lavoro, Italia sotto la media europea: i dati 2024 di Eurostat - Anche se nel panorama del lavoro italiano il tema della sicurezza restatra le criticità centrali, il 2024 ha segnato un leggero miglioramento sul fronte degli infortuni. Riporta tg24.sky.it
Infortuni lavoro, Uil alla Regione 'attuare patto di Buggerru' - Sono i numeri riportati dalla statistica Inail aggiornata al 30 giugno scorso. Come scrive ansa.it