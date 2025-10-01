Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona | elisoccorso per un 63enne

Lortica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione questa mattina a Castelluccio di Capolona, dove un uomo di 63 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’allarme al 118 è scattato intorno alle 10.20. Sul posto sono arrivati l’ambulanza infermierizzata di Subbiano e l’elisoccorso Pegaso 1. Attivato anche il PISLL per le verifiche di competenza. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso delle Scotte di Siena. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

infortunio sul lavoro a castelluccio di capolona elisoccorso per un 63enne

© Lortica.it - Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona: elisoccorso per un 63enne

In questa notizia si parla di: infortunio - lavoro

Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave

Infortunio sul lavoro alla CMM di Montirone: grave operaio 

Infortunio sul lavoro in un cantiere: operaio ferito a Lanciano

Infortuni sul lavoro, Italia sotto la media europea: i dati 2024 di Eurostat - Anche se nel panorama del lavoro italiano il tema della sicurezza restatra le criticità centrali, il 2024 ha segnato un leggero miglioramento sul fronte degli infortuni. Riporta tg24.sky.it

Infortuni lavoro, Uil alla Regione 'attuare patto di Buggerru' - Sono i numeri riportati dalla statistica Inail aggiornata al 30 giugno scorso. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Lavoro Castelluccio Capolona