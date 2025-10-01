Infortunio Cabal stop forzato in Villarreal Juve! Problema muscolare per il bianconero che esce in lacrime | la sua partita dura solo 15? Cosa è successo

Infortunio Cabal, stop forzato in Villarreal Juve: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno bianconero. Una serata che doveva essere quella della grande occasione e che si è trasformata in un incubo. È durata appena 15 minuti la partita di Champions League di Juan Cabal. Il difensore della Juventus, schierato titolare da Igor Tudor per sopperire all’assenza di Bremer, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime a causa di un infortunio. Villarreal Juve LIVE Una beffa atroce per il giocatore colombiano, classe 2001, che era da poco rientrato da un precedente stop. La sfida contro il Villarreal rappresentava per lui un’opportunità fondamentale per mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso, ma il destino gli ha giocato un altro, crudele scherzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

