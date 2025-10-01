Sono ore di ansia in casa nerazzurra: più passa il tempo, maggiormente si assottigliano le speranze di avere a disposizione Michel Aebischer nella complicata trasferta di Bologna. Per lo svizzero si tratterebbe di una piacevole sfida da ex, dopo aver indossato la casacca dei felsinei per 102 volte dal gennaio del 2022 allo scorso maggio. Un affetto ricambiato dalla tifoseria rossoblu, che al momento del suo addio e del trasferimento allo Sporting Club lo ha salutato con tanta commozione, assicurando anche i tifosi pisani sulla bontà dell’investimento realizzato dalla società di via Battisti. Parole che si sono tramutate immediatamente in fatti concreti: il nazionale elvetico si è preso immediatamente le chiavi del gioco di mister Gilardino, indossando la maglia da titolare in sei delle sette partite ufficiali fin qui disputate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Infortunio Aebischer, massima cautela. Così si allontana il suo ritorno a Bologna