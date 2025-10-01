Influenza via alle vaccinazioni Il medico | Profilassi indispensabile

Lanazione.it | 1 ott 2025

Parte oggi la campagna antiinfluenzale della Regione Toscana. La macchina organizzativa è pronta a mettersi in moto a partire dalle Rsa, dove verrà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi da parte dei medici di medicina generale insieme al personale delle Asl. A seguire, dal 6 ottobre, le vaccinazioni saranno effettuate ai soggetti per cui le circolari ministeriali hanno raccomandato la vaccinazione. Si potrà eseguire negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oppure nei centri delle Asl o nelle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna, a cui potranno rivolgersi le persone con più di 60 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

