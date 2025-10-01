Influenza è partita la campagna vaccinale Ecco chi ne ha diritto gratis

Firenze, 1 ottobre 2025 – Prende oggi il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione Toscana, un importante strumento di prevenzione che ogni anno contribuisce a ridurre complicanze e ricoveri legati all’influenza stagionale. Vaccinazione gratuita: le categorie. L’iniziativa è rivolta in modo particolare alle persone più a rischio: persone di età uguale o superiore a 60 anni. persone di tutte le età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (come ad esempio patologie croniche o con un sistema immunitario compromesso). donne in gravidanza e nel periodo post partum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

