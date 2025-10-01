Influenza aviaria a Povoletto | abbattuti migliaia di polli scatta l’allerta

Allarme influenza aviaria in Friuli Venezia Giulia. A Povoletto è stato registrato il primo caso della stagione autunnale. Migliaia di capi saranno abbattuti e la struttura resterà chiusa per il tempo necessario alla sanificazione. La notizia è stata resa nota da Confagricoltura Udine, che ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: influenza - aviaria

Caso di influenza aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti - Prevista per questa mattina anche la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Riporta tg24.sky.it

influenza aviaria povoletto abbattutiCaso di aviaria in Friuli, saranno abbattuti migliaia di polli - Un caso di influenza aviaria si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto (Udine) e questo comporterà che migliaia di animali saranno abbattuti e l'allevamento chiuso ... Si legge su msn.com

