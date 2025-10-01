Influenza 2026 al via la campagna vaccinale in Lombardia | le date le categorie e l’Open Day a San Siro

Milano, 1 ottobre 2025 – L’autunno è iniziato e, stando agli esperti meteo, dai prossimi giorni faranno irruzione temperature invernali. In tutto questo, si insinuano i virus dell’influenza e il Covid, che non ha certo mollato la presa. Ma oggi, mercoledì 1 ottobre, in Lombardia, è partita la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita 20252026, con l’obiettivo di superare i risultati record della stagione precedente e di tutelare al meglio la salute dei cittadini. Nella campagna 20242025 sono state somministrate 2.086.885 dosi, il numero più alto mai registrato in regione, con un incremento di 190. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

