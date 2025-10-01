Influenza 2026 al via la campagna vaccinale in Lombardia | le date le categorie e l’Open Day a San Siro
Milano, 1 ottobre 2025 – L’autunno è iniziato e, stando agli esperti meteo, dai prossimi giorni faranno irruzione temperature invernali. In tutto questo, si insinuano i virus dell’influenza e il Covid, che non ha certo mollato la presa. Ma oggi, mercoledì 1 ottobre, in Lombardia, è partita la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita 20252026, con l’obiettivo di superare i risultati record della stagione precedente e di tutelare al meglio la salute dei cittadini. Nella campagna 20242025 sono state somministrate 2.086.885 dosi, il numero più alto mai registrato in regione, con un incremento di 190. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: influenza - campagna
Influenza, via alle vaccinazioni: quando parte la campagna a Macerata
Toscana al via con i vaccini: dal 1° ottobre parte la campagna contro influenza e Covid
Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione
Influenza, è partita la campagna vaccinale. Ecco chi ne ha diritto gratis - X Vai su X
Il primo di ottobre parte in molte Regioni la campagna vaccinale contro l’influenza di stagione e il richiamo per il Covid-19 ? Le persone con diabete di tipo 1 di qualsiasi età possono accedere alle vaccinazioni in via prioritaria e gratuitamente, perchè siam - facebook.com Vai su Facebook
Influenza 2026, al via la campagna vaccinale in Lombardia: le date, le categorie e l’Open Day a San Siro - L’assessore al Welfare Bertolaso: “All’avanguardia nella tutela della ... ilgiorno.it scrive
Influenza, al via la campagna vaccinale in Lombardia: oltre 2,7 milioni di dosi disponibili - A partire dal 13 ottobre, comunque, la vaccinazione sarà gratuita e disponibile per tutti i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la protezione collettiva (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive