Influencer muore in diretta | il suo elicottero precipita e prende fuoco davanti a 100mila fan

Il 55enne Tang Feiji, influencer cinese con 100mila follower, è morto mentre stava trasmettendo diretta streaming nella contea di Jiange (Sichuan) dopo che il suo elicottero ultraleggero autocostruito è precipitato e ha preso fuoco. Nessun altro è rimasto ferito; messaggi disperati e increduli tra i fan - molti ignari della tragedia - in chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

