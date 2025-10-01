Inflazione l' Istat certifica la stangata per la scuola | i libri registrano un +2,5% annuo

L’Istat conferma gli allarmi lanciati negli ultimi tempi circa il caro-scuola, con i prezzi dei libri di testo che a settembre registrano in incremento medio del +2,5% su anno, mentre i listini del materiale scolastico rincarano del +6,1%. Lo afferma l’associazione dei consumatori Codacons. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

