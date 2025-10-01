Infezioni fungine invasive nuovo farmaco disponibile in Italia

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Nel campo del trattamento delle infezioni fungine invasive (Ifi), Mundipharma ha annunciato oggi - nel corso di una conferenza stampa a Milano - che rezafungin, un farmaco antifungino appartenente al gruppo delle echinocandine, è ora disponibile in Italia per il trattamento della candidemia e della candidosi invasiva nei pazienti adulti. Un rapporto dell'Oms - è stato ricordato durante l'incontro - ha evidenziato che le malattie fungine invasive (Ifd), che colpiscono oltre 150 milioni di persone in tutto il mondo, sono in aumento. In Italia circa 29 milioni di persone sono colpite ogni anno da infezioni fungine, il 6,6% delle quali sono invasive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

infezioni fungine invasive nuovo farmaco disponibile in italia

© Iltempo.it - Infezioni fungine invasive, nuovo farmaco disponibile in Italia

In questa notizia si parla di: infezioni - fungine

infezioni fungine invasive nuovoInfezioni fungine invasive, nuovo farmaco disponibile in Italia - Contro l'emergenza micosi resistenti rezafungin per il trattamento di candidemia e candidosi invasiva negli adulti ... Scrive adnkronos.com

infezioni fungine invasive nuovoInfezioni da funghi e microrganismi: nulla a che fare per i buoni prodotti spontanei della terra - Si tratta, invece, di cattivi organismi microscopici chiamati miceti, che possono attaccare pelle, unghie, capelli e mucose ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Infezioni Fungine Invasive Nuovo