Infermiere di famiglia e di comunità un nuovo servizio a cittadini e professionisti di MIsano
La sala del Consiglio, presso la sede comunale, ospiterà lunedì 6 ottobre alle 20:30 un incontro pubblico, promosso dall'amministrazione comunale e dall'Azienda sanitaria, al fine di illustrare i percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di.
Ausl Romagna, presentato anche a Cesenatico il progetto dell’Infermiere di famiglia e di comunità
L’infermiere di famiglia è in servizio: "Un ponte tra medico e parenti"
Sanità, sul territorio apre un nuovo ambulatorio dell'Infermiere di famiglia e di comunità
FIRENzE - Infermiere di famiglia e comunità: una rete con oltre 36mila persone assistite a domicilio nella Asl Toscana centro. Questi i numeri della zona fiorentina (primi otto mesi del 2025): 537.463 prestazioni, 224.738 accessi a domicilio, 18.416 pazienti ass
L'Ausl lancia l'infermiere di comunità - Arriva in Val Bidente il progetto 'Infermiere di Famiglia e Comunità', promosso dall'Ausl Romagna nel distretto di Forlì.
Infermiere di famiglia. Nursing Up: "Linee guida Regioni non bastano, serve nuovo contratto" - Il Presidente del Sindacato Infermieri Italiani: "Accogliamo con soddisfazione, anche se con specifiche riserve, la creazione di un documento centrale di indirizzo.