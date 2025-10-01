Infarto in campo | l’ex portiere cileno salvato durante una partita

Durante un match celebrativo in suo onore, il leggendario portiere cileno Patricio Toledo (63 anni) si accascia improvvisamente per un infarto. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi — con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca — viene rianimato e trasportato d’urgenza in terapia intensiva, dove è ora stabilizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

