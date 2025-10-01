Durante un match celebrativo in suo onore, il leggendario portiere cileno Patricio Toledo (63 anni) si accascia improvvisamente per un infarto. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi — con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca — viene rianimato e trasportato d’urgenza in terapia intensiva, dove è ora stabilizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infarto in campo: l’ex portiere cileno salvato durante una partita