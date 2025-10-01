Inediti su Sempio Garlasco clamoroso a Chi l’ha visto? L’annuncio di Sciarelli
News TV. Mercoledì sera, su Rai 3, una nuova puntata di Chi l'ha visto? porta all'attenzione del pubblico le ultime novità sul caso Garlasco, uno dei delitti più discussi della cronaca italiana recente. La conduttrice Federica Sciarelli annuncia la presentazione di materiale inedito destinato a far luce su elementi finora poco noti riguardanti l'omicidio di Chiara Poggi. Gli sviluppi delle indagini, guidate dalla Procura di Brescia, stanno aprendo nuovi scenari che potrebbero cambiare il corso della vicenda.
“Inediti, riguardano Sempio”. Garlasco, clamoroso a Chi l’ha Visto?: l’annuncio di Federica Sciarelli
