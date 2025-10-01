Inediti riguardano Sempio Garlasco clamoroso a Chi l’ha Visto? | l’annuncio di Federica Sciarelli

Torna in onda Chi l’ha visto? in una settimana segnata dai nuovi sviluppi nelle indagini sul delitto di Garlasco. L’appuntamento fisso del mercoledì sera, condotto da Federica Sciarelli, promette nuove rivelazioni, approfondendo il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, il cui mistero continua a intrigare l’opinione pubblica. La puntata di oggi, 1° ottobre 2025, sarà particolarmente carica di tensione, con il programma che analizza i recenti e clamorosi colpi di scena nelle indagini. Il delitto di Garlasco resta al centro delle cronache, con gli ultimi sviluppi che gettano nuova luce su uno degli omicidi più discussi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

inediti riguardano sempio garlascoDelitto di Garlasco, Alberto Stasi incastrato? A Le Iene nuove anomalie/ Ieri summit dei Sempio con le zie - Delitto di Garlasco, a Le Iene ultime notizie: le nuove anomalie e i sospetti sui Sempio, che intanto si riuniscono con le zie. Si legge su ilsussidiario.net

inediti riguardano sempio garlascoGarlasco, riflettori su Sempio: intercettazioni sparite, consulenze riservate e i contatti “opachi” - Un capitolo delicatissimo riguarda la consulenza tecnica del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. Scrive panorama.it

