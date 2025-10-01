Indonesia nuova eruzione del monte Lewotobi | nube di cenere fino a 2mila metri

Un'eruzione si è verificata sul monte Lewotobi Laki-laki, in Indonesia. L'attività vulcanica ha generato una colonna di cenere che si è innalzata per circa 2mila metri sopra la vetta. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali rischi per la popolazione e il traffico aereo nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

