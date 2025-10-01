Indonesia nuova eruzione del monte Lewotobi | nube di cenere fino a 2mila metri
Un'eruzione si è verificata sul monte Lewotobi Laki-laki, in Indonesia. L'attività vulcanica ha generato una colonna di cenere che si è innalzata per circa 2mila metri sopra la vetta. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali rischi per la popolazione e il traffico aereo nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nuova eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki in Indonesia: la colonna di cenere sale fino a 18 Km - Il vulcano Lewotobi Laki Laki, in Indonesia, è eruttato questa mattina intorno alle 11:00 ora locale, lanciando una colonna di fumo e cenere alta 18 chilometri. Si legge su rainews.it
Indonesia, eruzione del vulcano Lewotobi Laki Laki: colonna di cenere da 18 km. VIDEO - A poche settimane da un’altra eruzione che aveva causato la cancellazione di numerosi voli per Bali, il vulcano ha ripreso ... tg24.sky.it scrive