PALAU (Sassari) Indagata un’amica di Emanuele Ragnedda, il viticoltore che ha confessato di avere ucciso Cinzia Pinna nella sua tenuta allo Stazzo di Conca Entosa tra l’11 e il 12 settembre. Si tratta di Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo, accusata di favoreggiamento: secondo l’ipotesi avrebbe aiutato l’imprenditore a ripulire il sangue e a disfarsi del divano su cui era stata adagiata la vittima, colpita al volto da un proiettile esploso con la pistola Glock dell’uomo. Ragnedda, in carcere da una settimana, possedeva anche una seconda arma denunciata ma mai ritrovata. Dopo l’omicidio i due sarebbero stati visti cenare in un ristorante di Palau. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Indagata un’amica del viticoltore arrestato:: "Lo ha aiutato a nascondere il corpo"