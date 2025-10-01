Indagata un’amica del viticoltore arrestato | | Lo ha aiutato a nascondere il corpo
PALAU (Sassari) Indagata un’amica di Emanuele Ragnedda, il viticoltore che ha confessato di avere ucciso Cinzia Pinna nella sua tenuta allo Stazzo di Conca Entosa tra l’11 e il 12 settembre. Si tratta di Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo, accusata di favoreggiamento: secondo l’ipotesi avrebbe aiutato l’imprenditore a ripulire il sangue e a disfarsi del divano su cui era stata adagiata la vittima, colpita al volto da un proiettile esploso con la pistola Glock dell’uomo. Ragnedda, in carcere da una settimana, possedeva anche una seconda arma denunciata ma mai ritrovata. Dopo l’omicidio i due sarebbero stati visti cenare in un ristorante di Palau. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: indagata - amica
Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento un’amica di Ragnedda: l’avrebbe aiutato a ripulire la casa dal sangue
Nuovi sviluppi sul femminicidio di #CinziaPinna, 33 anni. Oltre a #Ragnedda, reo confesso, indagata anche una sua amica: avrebbe aiutato a ripulire la scena del delitto. Coinvolto pure un 26enne accusato di favoreggiamento. #Olbia #Tag24 #Cronaca - X Vai su X
Assassinio di Cinzia Pinna in Gallura. Indagata per favoreggiamento un'amica ristoratrice di Emanuele Ragnedda, che ha confessato di aver ucciso la donna. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della TGR Rai Sardegna https://www.raine - facebook.com Vai su Facebook
Indagata un’amica del viticoltore arrestato:: "Lo ha aiutato a nascondere il corpo" - PALAU (Sassari) Indagata un’amica di Emanuele Ragnedda, il viticoltore che ha confessato di avere ucciso Cinzia Pinna nella sua tenuta ... Lo riporta quotidiano.net