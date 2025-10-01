Incrementati i servizi di sicurezza allo Scalo di Frosinone

Incrementati i servizi di sicurezza delle Forze dell’Ordine nella zona Scalo di Frosinone. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale saranno ancora più presenti quotidianamente, in orario diurno e serale, in piazzale Kambo, nella piazza dello Scalo e nelle aree. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: incrementati - servizi

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA PATRONA MARIA SANTISSIMA DELL' OLMO gli appuntamenti di sabato 13 settembre 2025 ORE 05.30 CONCERTO ALL' ALBA AL CASTELLO è disponibile il servizio navetta gratuito dalle ore 4.30 alle ore 8.00, con pa - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone, lavori e sicurezza allo Scalo: più controlli e Daspo urbano anche nelle aree vicine - Saranno programmati una serie di servizi di controllo per garantire la sicurezza di cittadini e pendolari nella zona dello Scalo, che sarà oggetto di perimetrazione: il Comune di Frosinone individuerà ... Come scrive ilmessaggero.it

Aeroporto Salerno, sicurezza nello scalo: oggi il piano in Prefettura - Le ultime due riunioni operative sul piano sicurezza per l’aeroporto si terranno questa mattina: una in Prefettura, l’altra (a seguire) in questura. ilmattino.it scrive