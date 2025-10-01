Incontri con volontari e collaboratori l’impegno di Africa Mission in scena alla Settimana del Dono
Anche quest’anno Africa Mission Cooperazione e Sviluppo aderisce alla Settimana del Dono, l’iniziativa promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. «Grazie alla consolidata collaborazione con la sede di Piacenza – scrivono - l'organizzazione sarà protagonista di tre incontri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
