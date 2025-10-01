Incontri botanici | Le chiavi della città | la flora di Pisa a portata di click

Torna l'appuntamento con Incontri botanici. In questo nuovo appuntamento i professori Lorenzo Peruzzi e Gianni Bedini, affiancati dal dottor Jacopo Franzoni del PLANTSEED Lab, Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, ci guideranno alla scoperta delle piante della flora di Pisa grazie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

