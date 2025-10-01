Incompatibilità Ordini sanitari e sindacati di categoria | soddisfazione ANAFePC Senato e Camera accolgono proposta assegnata alle Commissioni Giustizia e Affari sociali
Con riferimento alla petizione presentata con urgenza da ANAFePC, Accademia per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, per l’introduzione dell’incompatibilità tra incarichi negli Ordini professionali sanitari e ruoli sindacali della medesima categoria, comunichiamo con soddisfazione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: incompatibilit - ordini
Telemia. . Cittanova: Consiglio comunale su incompatibilità sindaco concluso in "pareggio" - facebook.com Vai su Facebook
Partecipata raccolta firme a Catania per la legge contro il doppio incarico tra ordini sanitari e sindacati di categoria - Si è svolta ieri, 29 settembre 2025, in Piazza Stesicoro a Catania, una partecipata raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre l’incompatibilità tra incari ... Segnala blogsicilia.it
Catania Piazza Stesicoro: Raccolta firme per la proposta di legge su incompatibilità Ordini sanitari e Sindacati di categoria. - Domani, domenica 28 settembre, in Piazza Stesicoro a Catania, dalle ore 10:00, l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura (ANAFePC) dà il via alla raccolta firme a sostegno ... Lo riporta comunicati-stampa.com