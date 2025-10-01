Inclusione scolastica a Bari e provincia riaperte le iscrizioni per i servizi di assistenza

Sono riaperte le iscrizioni ai servizi di assistenza specialistica e di assistenza alla comunicazione per l’anno scolastico 20252026, rivolti agli studenti con disabilità residenti nei 41 Comuni del territorio metropolitano di Bari.La riattivazione delle iscrizioni ha lo scopo di garantire la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: inclusione - scolastica

