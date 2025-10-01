Inclusione e socializzazione a Gangi | dal Comune 15 mila euro per laboratori sport e giochi

Attività di inclusione e socializzazione: laboratori creativi, attività sportive, giochi pensati per favorire l'interazione tra ragazzi. Dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro via libera al progetto di 15 mila euro cofinanziato al Comune di Gangi. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

