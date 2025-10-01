Incidente tra Gallese e Orte scalo tir si ribalta sulla strada provinciale 150 | FOTO

Incidente sulla strada provinciale 150, tra Orte scalo e Gallese. Nella mattina del primo ottobre un tir si è ribaltato sul lato destro finendo sul guardrail laterale all'altezza del chilometro 8, nel territorio di Orte. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente, avvenuto nei pressi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - gallese

Incidente tra Gallese e Orte scalo, tir si ribalta sulla strada provinciale 150 | FOTO

Incidente tra Gallese e Orte scalo, tir si ribalta sulla strada provinciale 150 | FOTO https://ift.tt/fvJL24s https://ift.tt/2wK3il0 - X Vai su X

GENOVA, OPERAIO CADE DA ALTEZZA DI 8 METRI: GRAVE AL SAN MARTINO Grave incidente sul lavoro in un cantiere nel quartiere genovese di Cornigliano dove un operaio è precipitato da un’altezza di otto metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi me - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Orte, pulmino con a bordo una famiglia sbanda e si schianta: grave una bambina - Una bambina è stata soccorsa e trasportata in elicottero al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, vista la gravità delle ferite ... Riporta fanpage.it