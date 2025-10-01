Incidente tra auto e moto sulla SS36 | 24enne in ospedale

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione a causa di un incidente stradale tra un’auto e una moto, successo poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 1 ottobre. Il sinistro è avvenuto sulla SS36 al km 29, poco prima di Briosco. Attualmente il traffico registra lievi rallentamenti.A rimanere coinvolto un motociclista d 24. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

