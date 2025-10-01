Incidente sulla strada provinciale Lanciano-San Vito | ferite due donne

Chietitoday.it | 1 ott 2025

Due donne sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1° ottobre, lungo la strada provinciale 84, nel territorio di Rocca San Giovanni.Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, due autovetture e un autobus di linea della ditta Di Fonzo proveniente da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - strada

