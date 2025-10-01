Incidente sulla Palermo-Messina auto dei carabinieri carambola e cappotta | feriti tre militari

Paura questa mattina lungo l'autostrada Palermo-Messina, all'altezza dello svincolo di Cefalù, sulla A20, in direzione del capoluogo. Un'auto dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente autonomo: il conducente, probabilmente per l'asfalto bagnato e le forti piogge, avrebbe perso il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - palermo

Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro frontale tra un'auto e un camion: ferita una diciannovenne

Incidente con scuolabus a Palermo, 8 bimbi in ospedale

Incidente a Palermo, scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto: 8 bambini in ospedale

Grave incidente in corso dei Mille https://www.palermolive.it/uomo-investito-da-un-tram-in-corso-dei-mille-ricoverato-al-civico-in-prognosi-riservata/ #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

Maxi incidente sulla Palermo-Catania: camion perde olio e si scontrano 11 auto, 8 i feriti - X Vai su X

Maxi incidente sulla Palermo-Catania: 15 mezzi coinvolti, un ferito grave - Catania: sono rimasti coinvolti quindici mezzi, otto persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni ed è stata trasportato in ospedale ... Lo riporta livesicilia.it

Maxi incidente sulla Palermo-Catania: camion perde olio e si scontrano 11 auto, 8 i feriti - Questa mattina un maxi incidente si è verificato all’interno della galleria Camercia 2, nella zona di Trabia (Palermo). Si legge su fanpage.it