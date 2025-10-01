Incidente sul lavoro 63enne soccorso con Pegaso
Incidente sul lavoro questa mattina a Castelluccio. Il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto alle 10,20 circa nella frazione del comune di Capolona, dove si trova un piccolo insediamento industriale. L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un'azienda: un uomo di 63 anni, per motivi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
