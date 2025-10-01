Incidente stradale sulla Milano-Meda traffico in tilt | 54enne in ospedale

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Code intense e traffico in tilt a causa di un incidente stradale avvenuto tra un’auto e una moto intorno alle 7.39 di oggi, mercoledì 1 ottobre, all’altezza dell’uscita 7 di Varedo sulla Milano-Meda.A rimanere coinvolto dell’incidente è stato il motociclista, un uomo di 54 anni che ha riportato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

incidente stradale milano medaMilano-Meda, incidente a Varedo, code verso Milano - Un incidente stradale che vede coinvolto un motociclista ... Si legge su ilnotiziario.net

incidente stradale milano medaIncidente Mortale a Milano: Ultime Notizie e Dettagli Cruciali - Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni delle autorità locali. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Milano Meda